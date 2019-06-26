Son Dakika Haberleri: G20'de serbest ticaret çağrısı yapılacak
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G20'de serbest ticaret çağrısı yapılacak

1 saat önce

Hafta sonunda Japonya'da, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının gölgesinde yapılacak olan G20 zirvesinin taslak bildirgesi küresel ekonomik büyümenin güçlenmesi için serbest ticarete ağırlık vermesi çağrısını içerecek.

G20'de serbest ticaret çağrısı yapılacak, System.String[]
Hafta sonunda Japonya'da, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının gölgesinde yapılacak olan G20 zirvesinin taslak bildirgesi küresel ekonomik büyümenin güçlenmesi için serbest ticarete ağırlık vermesi çağrısını içerecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:48 
ABD, japonya, ticaret, g20, Ekonomi
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