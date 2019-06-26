G20'de serbest ticaret çağrısı yapılacak
1 saat önce
Hafta sonunda Japonya'da, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının gölgesinde yapılacak olan G20 zirvesinin taslak bildirgesi küresel ekonomik büyümenin güçlenmesi için serbest ticarete ağırlık vermesi çağrısını içerecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:48
Hafta sonunda Japonya
'da, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının gölgesinde yapılacak olan G20 zirvesinin taslak bildirgesi küresel ekonomik büyümenin güçlenmesi için serbest ticarete ağırlık vermesi çağrısını içerecek.
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