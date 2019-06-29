G20'de 'serbest' ve 'adil' ticaret vurgusu
20 dakika önce
G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisinde, "korumacılık" ifadesi kullanılmayarak, "serbest" ve "adil" bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.
G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisinde, "korumacılık" ifadesi kullanılmayarak, "serbest" ve "adil" bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:33
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