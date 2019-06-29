Son Dakika Haberleri: G20'de 'serbest' ve 'adil' ticaret vurgusu
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G20'de 'serbest' ve 'adil' ticaret vurgusu

20 dakika önce

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisinde, "korumacılık" ifadesi kullanılmayarak, "serbest" ve "adil" bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.

G20'de 'serbest' ve 'adil' ticaret vurgusu, System.String[]
G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisinde, "korumacılık" ifadesi kullanılmayarak, "serbest" ve "adil" bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:33 
Ekonomi
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