G20'den Kovid-19'a karşı "ilave önlemler almaya hazırız" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi G20'den Kovid-19'a karşı 'ilave önlemler almaya hazırız' mesajı - Son Dakika Ekonomi

G20'den Kovid-19'a karşı "ilave önlemler almaya hazırız" mesajı

6 saat önce

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirli olmaya devam ettiklerini ve gerektiğinde ilave önlemler almaya hazır olduklarını bildirdi.

G20'den Kovid-19'a karşı

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirli olmaya devam ettiklerini ve gerektiğinde ilave önlemler almaya hazır olduklarını bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yoluyla bir araya gelen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Salgını kontrol altına almak, küresel ekonomiyi salgında ve sonrasında desteklemek ve finansal sistemin direncini sağlamak için G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının çalışmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Kovid-19 ve ekonomik etkilerine karşı acil ve istisnai önlemlerin alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çabalarımız devam etmeli ve güçlendirilmelidir. Küresel ekonomiyi desteklemek, güveni artırmak, finansal istikrarı sürdürmek, derin ve uzun süreli ekonomik etkileri önlemek için mevcut tüm politika araçlarını kullanmayı taahhüt ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

G20 Eylem Planı onaylandı

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik G20 Eylem Planı'nın maliye bakanları ve merkez bankası başkanları tarafından onaylandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylem planımızda belirtildiği gibi kapsamlı bir IMF destek paketi sunmak, Dünya Bankası Grubu ve çok taraflı kalkınma bankaları tarafından sağlanan 200 milyar doların üzerindeki desteğin acilen uygulanması, pandemi nedeniyle düşük gelirli ülkelerdeki borç kırılganlıklarına müdahale, etkilerini en üst düzeye çıkarmak ve kaynak kullanımını optimize etmek için uluslararası örgütler arasındaki koordinasyonun artırılması salgına karşı finansal yanıtlarımızı oluşturmaktadır."

Yoksul ülkelerin borçlarının askıya alınması için anlaşma sağlandı

Açıklamada, yoksul ülkelerin borçlarının geri ödemelerinin askıya alınmasının desteklendiğinin altı çizilerek kreditör ülkelerin yer aldığı Paris Kulübü tarafından kabul edilen borç servisini askıya alma girişimi için koordineli bir yaklaşım üzerinde anlaşıldığı aktarıldı.

Tüm ikili resmi kreditörlerin ulusal yasalarına ve çalışma prosedürlerine uygun olacak bu girişime katılacağı ifade edilen açıklamada, özel kreditörlere de girişime katılma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Çok taraflı kalkınma bankalarından, derecelendirmelerini ve düşük fonlama maliyetini korurken, borç hizmeti ödemelerinin askıya alınmasına ilişkin seçenekleri daha fazla araştırmalarını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

IMF'nin kısa vadeli likidite hattına destek

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının IMF'nin yeni oluşturduğu kısa vadeli likidite hattını desteklediği vurgulanan açıklamada, kriz ilerledikçe ihtiyaç duyulabilecek ilave araçların araştırılmasına yönelik IMF'ye de çağrı yapıldı.

Bu zamana kadar alınan önlemlerin anımsatıldığı açıklamada, "Tedbirli olmaya devam ediyoruz ve gerektiğinde ilave önlemler almaya hazırız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, G20 Eylem Planı'nın Kovid-19 salgınının etkisi ilerledikçe gözden geçirileceği aktarıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:26 Kaynak: AA

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