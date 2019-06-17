G20'den startuplara destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na ilişkin, "Ortak komitelerde görüş birliği halinde bildiride de yer alacak maddelerden bir tanesi de startupların desteklenmesi olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na ilişkin, "Ortak komitelerde görüş birliği halinde bildiride de yer alacak maddelerden bir tanesi de startupların desteklenmesi olacak." dedi.

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