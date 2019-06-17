Son Dakika Haberleri: G20'den startuplara destek
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G20'den startuplara destek

42 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na ilişkin, "Ortak komitelerde görüş birliği halinde bildiride de yer alacak maddelerden bir tanesi de startupların desteklenmesi olacak.

G20'den startuplara destek, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na ilişkin, "Ortak komitelerde görüş birliği halinde bildiride de yer alacak maddelerden bir tanesi de startupların desteklenmesi olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:43 
Fatih Dönmez, Ekonomi
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