G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, düşük gelirli ülkelerdeki borç kırılganlığı riskinin çözülmesi ve gelişmekte olan ülkelere yönelik uygun uluslararası finansal desteğin sağlanması için ilgili uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda mutabakat sağladığı bildirildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmaları koordine etmek amacıyla video konferans yoluyla bir araya gelen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı.

G20 Liderler Zirvesi'nde geçen hafta alınan kararların uygulanmasına yönelik bir yol haritası üzerine anlaşıldığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik G20 Eylem Planı'nın yanı sıra bu süreçte ve sonrasında küresel ekonomiyi desteklemek için gerekli orta vadeli önlemlere ilişkin görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında düşük gelirli ülkelerdeki borç kırılganlığı riskinin çözülmesi konusunda hemfikiriz. Bu durum bu ülkelerin çalışmalarını küresel zorlukla mücadelesine yoğunlaştırmasına imkan tanıyacaktır. Kovid-19 salgını kaynaklı zorluklarla mücadele için yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelere yönelik uygun uluslararası finansal desteği hızla sağlamak için ilgili uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda mutabıkız. Kovid-19 salgınına yanıt olarak ülkeler tarafından alınan düzenleyici ve denetleyici önlemleri koordine etmek için Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ile çalışacağız."

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve diğer uluslararası finansal kuruluşların, mevcut kaynakların sağlanması ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için gerekli ilave önlemlerin araştırılmasındaki rolünün de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gelecek 15 aylık süreçte üye ülkeleri desteklemek için 160 milyar dolarlık kaynak ayırmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, Kovid-19 salgının yarattığı küresel zorluklarla mücadele için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğinin de altı çizildi.