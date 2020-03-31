G20'den 'yoksul ülkelerin borç kırılganlığı riskini' çözme hedefi

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, düşük gelirli ülkelerdeki borç kırılganlığı riski ve gerekli finansal desteğin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda mutabakat sağladı.



Dünya liderleri geçtiğimiz hafta G20 çerçevesinde acil bir şekilde toplanarak koronavirüs salgını sürecine yönelik eylem planını kabul etmişti.