Son dakika... G20 Kültür Bakanları Roma'da bir araya geldi - Son Dakika

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G20 ülkeleri Kültür Bakanları toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da yapıldı.

G20 ülkelerinden bakanlar ve ilgili uluslararası kuruluşların temsilcileri, dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle G20 tarihinde ilk kez düzenlenen G20 Kültür Bakanları toplantısı için başkentteki Barberini Sarayı'nda bir araya geldi.

Toplantının gündeminde, kültür sektörü çalışanlarına destek, kültürel mirasın doğal afetlere ve kaçakçılığa karşı korunması, insan sermayesinde kültürün önemi, büyümenin itici gücü olarak kültür konuları yer alıyor.

G20 Kültür Bakanları toplantısında Türkiye'yi temsil eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşması ve temaslarının ardından Roma'dan ayrıldı.

Bu arada, akşam saatlerinde sona erecek G20 Kültür Bakanları toplantısının ardından sonuç bildirisi açıklanacak ve ev sahibi İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini basın toplantısı düzenleyecek.