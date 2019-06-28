G20 Leaders' Summit in Japan
16 dakika önce
OSAKA, JAPAN - JUNE 28: Japanese Prime Minister Shinzo Abe welcomes leaders prior to family photo at the G20 Osaka Summit in Osaka on June 28, 2019. -
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:49 Kaynak: AA
OSAKA, JAPAN - JUNE 28: Japanese Prime Minister Shinzo Abe
welcomes leaders prior to family photo at the G20 Osaka Summit in Osaka on June 28, 2019.
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