Son Dakika Haberleri: G20 Leaders' Summit in Japan
Son Dakika Güncel Haber

G20 Leaders' Summit in Japan

16 dakika önce

OSAKA, JAPAN - JUNE 28: Japanese Prime Minister Shinzo Abe welcomes leaders prior to family photo at the G20 Osaka Summit in Osaka on June 28, 2019. -

OSAKA, JAPAN - JUNE 28: Japanese Prime Minister Shinzo Abe welcomes leaders prior to family photo at the G20 Osaka Summit in Osaka on June 28, 2019.
-
G20 Leaders' Summit in Japan
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:49 Kaynak: AA
shinzo abe, osaka, g20, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



G20 Liderler Zirvesi başladı! Dünyanın izlediği zirvede, dikkat çeken anlar Doların ateşi sönüyor! İşte son durum AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:05:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: G20 Leaders' Summit in Japan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]