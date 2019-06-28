Son Dakika Haberleri: G20 Liderler Zirvesi - Aile fotoğrafı
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G20 Liderler Zirvesi - Aile fotoğrafı

32 dakika önce

- Aile fotoğrafından detaylar Liderlerin birbiriyle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar G20 Liderler Zirvesi G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.

- Aile fotoğrafından detaylar
Liderlerin birbiriyle sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar G20 Liderler Zirvesi
G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi. Japonya Başbakanı Abe'nin karşıladığı konuk liderler, daha sonra aile fotoğrafında bir araya geldi.
G20 Liderler Zirvesi - Aile fotoğrafı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:26 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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