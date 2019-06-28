G20 Liderler Zirvesi - Aile fotoğrafı
32 dakika önce
- Aile fotoğrafından detaylar Liderlerin birbiriyle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar G20 Liderler Zirvesi G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:26 Kaynak: AA
- Aile fotoğrafından detaylar
Liderlerin birbiriyle sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar G20 Liderler Zirvesi
G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi. Japonya
Başbakanı Abe'nin karşıladığı konuk liderler, daha sonra aile fotoğrafında bir araya geldi.
Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir
Almanya Başbakanı Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar
Tekstil fabrikasında korkutan patlama! Belediyeden vatandaşlara "Evlerinizi terk edin" çağrısı