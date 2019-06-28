G20 Liderler Zirvesi - Aile fotoğrafı - Detaylar
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- Aile fotoğrafından detaylar Liderlerin birbiriyle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar G20 Liderler Zirvesi G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:00 Kaynak: AA
- Aile fotoğrafından detaylar
Liderlerin birbiriyle sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar G20 Liderler Zirvesi
G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi. Japonya
Başbakanı Abe'nin karşıladığı konuk liderler, daha sonra aile fotoğrafında bir araya geldi.
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