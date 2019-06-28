Son Dakika Haberleri: G20 Liderler Zirvesi başlıyor - OSAKA
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G20 Liderler Zirvesi başlıyor - OSAKA

20 dakika önce

G20 Liderler Zirvesi, Japonya'nın Osaka kentinde başlayacak bugün başlıyor.

G20 Liderler Zirvesi, Japonya'nın Osaka kentinde başlayacak bugün başlıyor.
Küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olan G20'de yapılan görüşmelerde alınacak kararlar, ülkeler tarafından yakından takip edilirken, dünya liderlerinin yapacağı ikili görüşmelerin G20 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuların önüne geçmesi bekleniyor.
G20 Liderler Zirvesi başlıyor - OSAKA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:06 Kaynak: AA
Japonya, Güncel
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