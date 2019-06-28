G20 Liderler Zirvesi başlıyor - OSAKA
20 dakika önce
G20 Liderler Zirvesi, Japonya'nın Osaka kentinde başlayacak bugün başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:06 Kaynak: AA
G20 Liderler Zirvesi, Japonya
'nın Osaka kentinde başlayacak bugün başlıyor.
Küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olan G20'de yapılan görüşmelerde alınacak kararlar, ülkeler tarafından yakından takip edilirken, dünya liderlerinin yapacağı ikili görüşmelerin G20 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuların önüne geçmesi bekleniyor.
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