Son Dakika Haberleri: G20 Liderler Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü oturumda
Son Dakika Güncel Haber

G20 Liderler Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü oturumda

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle sohbeti Oturumdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde üçüncü oturuma katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle sohbeti
Oturumdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde üçüncü oturuma katıldı.
G20 Liderler Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü oturumda
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:23 Kaynak: AA
Türkiye, Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin ile May arasındaki görüşme G-20'ye damga vurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20'de Putin ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 07:23:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: G20 Liderler Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü oturumda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]