G20 Liderler Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü oturumda
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle sohbeti Oturumdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde üçüncü oturuma katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:23 Kaynak: AA
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