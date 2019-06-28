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G20 Liderler Zirvesi - Dışişleri Bakanları Kültürel Programı

1 saat önce

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları için kültürel program ve akşam yemeği düzenlendi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları için kültürel program ve akşam yemeği düzenlendi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da katıldı.
G20 Liderler Zirvesi - Dışişleri Bakanları Kültürel Programı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:02 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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