G20 Liderler Zirvesi - Dışişleri Bakanları Kültürel Programı
1 saat önce
G20 Liderler Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları için kültürel program ve akşam yemeği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:02 Kaynak: AA
G20 Liderler Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları için kültürel program ve akşam yemeği düzenlendi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'da katıldı.
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