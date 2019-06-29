G20 Liderler Zirvesi ikinci gününde
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde üçüncü oturuma katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya
'nın Osaka kentinde devam eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde üçüncü oturuma katıldı.
Japonya'nın Osaka şehrinde dün başlayan ve tüm dünyanın yakından takip ettiği G20 Liderler Zirvesi, bugün sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Osaka kentinde devam eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde üçüncü oturuma katıldı. - OSAKA
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