G20 Liderler Zirvesi Japonya'nın Osaka kentinde başladI
58 dakika önce
Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakanı Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:23
'nın ev sahipliğinde Osaka'da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakanı Şinzo Abe'nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı.
G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka'da bulunan G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ne geldi.
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