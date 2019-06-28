Son Dakika Haberleri: G20 Liderler Zirvesi Japonya'nın Osaka kentinde başladI
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G20 Liderler Zirvesi Japonya'nın Osaka kentinde başladI

58 dakika önce

Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakanı Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı.

G20 Liderler Zirvesi Japonya'nın Osaka kentinde başladI, System.String[]
Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakanı Şinzo Abe'nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı.

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka'da bulunan G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ne geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:23 
Japonya, Dünya
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