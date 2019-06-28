G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin gelişleri
1 saat önce
- Liderlerin gelişleri G20 Liderler Zirvesi G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:35 Kaynak: AA
- Liderlerin gelişleri G20 Liderler Zirvesi
G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
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