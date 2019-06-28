Son Dakika Haberleri: G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin gelişleri (3)
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G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin gelişleri (3)

49 dakika önce

- Japonya Başbakanı Abe'nin konuk liderleri karşılaması G20 Liderler Zirvesi G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.

- Japonya Başbakanı Abe'nin konuk liderleri karşılaması G20 Liderler Zirvesi
G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi. Konuk liderleri, Japonya Başbakanı Abe karşıladı.
G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin gelişleri (3)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:09 Kaynak: AA
Shinzo Abe, Güncel
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