G20 Liderler Zirvesi - Liderlerin gelişleri (3)
49 dakika önce
- Japonya Başbakanı Abe'nin konuk liderleri karşılaması G20 Liderler Zirvesi G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:09 Kaynak: AA
- Japonya
Başbakanı Abe'nin konuk liderleri karşılaması G20 Liderler Zirvesi
G20 ülkesi liderleri, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi. Konuk liderleri, Japonya Başbakanı Abe karşıladı.
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