G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA DA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede, liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı.

ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALMAK İSTEDİLER

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı. Fotoğraf çekimi esnasında sahneye davet edilen sağlık çalışanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana durmak için yoğun çaba sarf etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. O esnada yanında hiçbir sağlık çalışanı yer almayan ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışları dikkat çekti.