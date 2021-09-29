Üye Girişi
G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek - Son Dakika

G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

29.09.2021 19:02
G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek, System.String[]

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 12 Ekim'de video konferans yöntemiyle Afganistan özelinde olağanüstü G20 Zirvesi'nin yapılacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 12 Ekim'de video konferans yöntemiyle Afganistan özelinde olağanüstü G20 Zirvesi'nin yapılacağını açıkladı.

Draghi, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İtalya'nın G20 Dönem Başkanı olarak bir süredir düzenlemeyi istediği Afganistan krizine ilişkin G20 zirvesinin video konferans yöntemiyle bir araya geleceğini belirterek, "12 Ekim'de Afganistan üzerine olağanüstü G20 Zirvesi yapılacak." dedi.

Zirve konusunda G20 ülkeleri dışişleri bakanlarının zaten çalışmaya başladığını anlatan Draghi, "Burada mesele; dünyanın en zengin ülkeleri arasında amaç birliği olup olmadığını görmek. İnsani bir ihtiyaç söz konusu. Yayılmakta olan insani bir felaket var ve Afganistan dünyanın geri kalanından destek görmüyor." diye konuştu.

Draghi, zengin ülkelerin şart koşmadan bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

Olağanüstü zirvede değerlendirilecek bir diğer hususun ise terör konusu olduğunun altını çizen Draghi, "Afganistan'ın bir kez daha uluslararası terörün yuvası haline gelmesini önlemek için ne tür adımlar atılabilir bunları görmek lazım." dedi.

Draghi, liderler düzeyindeki bu toplantıya sadece G20 ülkelerinin değil, bu dönem davet edilen İspanya ve Hollanda haricinde Katar ile Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların da katılacağı bilgisini verdi.

G20 Dönem Başkanı İtalya, Afganistan'a ilişkin bölgede etkisi olan ülkelerine katılımıyla G7 haricinde G20 gibi daha geniş bir platformda konunun ele alınması için bir süredir bu konuda diplomatik temaslarını yoğunlaştırmıştı.

G20 Liderler Zirvesi, Afganistan, İtalya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşene bir tekme de Benfica'dan! Barcelona, Avrupa kupalarında yarım asır sonra bir ilki yaşadı 00:41 Düşene bir tekme de Benfica'dan! Barcelona, Avrupa kupalarında yarım asır sonra bir ilki yaşadı Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarına ulaşılamıyor 00:26 Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarına ulaşılamıyor Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi! 00:03 Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi! "Kral", Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı 23:14 Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi 22:59 Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı 21:39 Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür 19:59 İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür 19:09 "İmam hatip" sözlerinden sonra Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz

Son Dakika Haberleri
18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
18:54 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları         
01:00
Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'a MHP'den Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'a MHP'den "liyakat" tepkisi: Kura ile belirlenmesinden yanayız         
00:37
Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi         
00:20
Tartıştığı adamı bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı adamı bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü         
23:46
Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu         
23:07
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye "Kürt sorunu" çağrısı: Gelsinler konuşalım         
22:20
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti         
16:12
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik         
16:10
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 01:10:51. #1.12#
SON DAKİKA: G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement