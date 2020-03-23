G20 Maliye Bakanları "online" toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel G20 Maliye Bakanları 'online' toplandı - Son Dakika

G20 Maliye Bakanları "online" toplandı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online olarak gerçekleştiğini bildirdi.

G20 Maliye Bakanları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Maliye Bakanları toplantısı koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uluslararası iş birliğinin önemini ve G20 bünyesinde kurulacak mekanizmalar ile uluslararası ticaretin desteklenebileceğini vurguladık." ifadesini kullandı.

G20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Avrupa Birliği Komsiyonu'ndan oluşuyor.

Berat Albayrak, Maliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi         
16:56
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu         
16:55
Polis Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi         
16:50
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı         
16:40
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz         
16:11
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı         
15:38
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 02:01:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: G20 Maliye Bakanları "online" toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]