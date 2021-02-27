G20 maliye bakanlarından korona virüs aşısına adil erişimde iş birliği kararı - Son Dakika

G20 maliye bakanlarından korona virüs aşısına adil erişimde iş birliği kararı

27.02.2021 09:08
G20 maliye bakanlarından korona virüs aşısına adil erişimde iş birliği kararı, System.String[]

G20 ülkelerinin maliye bakanlarının Covid-19 aşılarına adil erişimin sağlanması için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

G20 ülkelerinin maliye bakanlarının Covid-19 aşılarına adil erişimin sağlanması için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

G-20 ülkelerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve maliye bakanları ile merkez bankası yöneticileri dün gerçekleştirilen video konferansta bir araya geldi. G-20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan zirvede korona virüs salgınının neden olduğu sağlık krizi ve ekonomik küçülme, salgın sonrası mali toparlanma süreci ve internet üzerinden hizmet veren büyük dijital şirketlerin vergilendirilmesi gibi konuların ele alındığı öğrenildi.

"Küresel zorluklara karşı küresel iş birliği"

G-20 İtalya Dönem Başkanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Üyeler, ortak öncelikler ve çok taraflı bir yaklaşımdan başlayarak mevcut küresel zorlukları ele almak için uluslararası koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

"Hedef aşıya adil erişim"

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso'nun G-20 ülkelerinin belirsizliklere karşı tetikte kalması gerektiğini belirttiği, aşı geliştirme çalışmalarındaki ilerlemeler ile yeni korona virüs mutasyonlarının ortaya çıkması arasındaki paralellik riskine dikkat çektiği bildirildi. Toplantı ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise Aso, G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin Covid-19 aşılarının adil dağıtımını sağlamak üzere birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığını doğruladı. Aso, "Düşük gelirli ülkelerin de aşıya ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Bu konuda mutabakata vardık" dedi.

Küresel ekonomi için büyük önem taşıyor

Türkiye'nin de üyesi olduğu yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmiş ülkelerin bir araya geldiği G-20 platformu, küresel ekonomik ve finansal sistem açısından büyük önem taşıyor. G-20 ülkeleri, küresel gayrisafi hasılanın yaklaşık yüzde 85'ini, dünya ticaretinin yüzde 75'inden fazlasını ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor. - TOKYO

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika G20 maliye bakanlarından korona virüs aşısına adil erişimde iş birliği kararı - Son Dakika


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