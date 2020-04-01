G20 Olağanüstü Ticaret Bakanları toplantısı "Covid-19" gündemiyle yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi G20 Olağanüstü Ticaret Bakanları toplantısı 'Covid-19' gündemiyle yapıldı - Son Dakika Ekonomi

G20 Olağanüstü Ticaret Bakanları toplantısı "Covid-19" gündemiyle yapıldı

6 saat önce

G20 Olağanüstü Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı, korona virüs (Covid-19) pandemisinin sebep olduğu küresel ölçekteki gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük ortak eylem alanlarını belirlemek amacıyla video konferans formatında gerçekleştirildi.

G20 Olağanüstü Ticaret Bakanları toplantısı

G20 Olağanüstü Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı, korona virüs (Covid-19) pandemisinin sebep olduğu küresel ölçekteki gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük ortak eylem alanlarını belirlemek amacıyla video konferans formatında gerçekleştirildi.


Suudi Arabistan başkanlığında gerçekleşen toplantıya G20 ülkeleri bakanlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) temsilcileri ve İsviçre, İspanya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün bakanları katılım sağladı.


Toplantıda, pandeminin küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine karşı, yine küresel düzeyde ortak bir tavır belirlenmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Söz konusu salgınla mücadelede özellikle doğrudan sağlıkla alakalı ürün ve hizmet ticaretinin aksamadan sürdürülmesinin, küresel işbirliğinin ve şeffaf ve hızlı bilgi akışı ve tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.


Türkiye'nin uyguladığı temassız ticaret hakkında bilgi verildi


Konferansta Türkiye tarafından önceliğin insan sağlığının korunması olduğunun G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da altını çizildiği, pandeminin tüm ülkeler, özellikle de göçmenler ve yerlerinden edilmiş insanlar üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu dile getirildi.


Pandeminin etkilerinin en somut biçimde görüleceği alanın ticaret ve yatırım olduğuna dikkat çekilerek, bu süreçte korumacı ve tek taraflı politikaların bir etkisinin olmayacağı ve mal ve hizmet ticaretinin normal seyrinin temin edilmesinin önemi vurgulandı.


Bu kapsamda, pandeminin ortaya çıkmasının akabinde Türk sınır kapılarında uygulanmaya başlanan ve küresel ticaretin akışı için bir yöntem olarak önerilen temassız ticaret hakkında detaylı bilgi verildi.


İnsan sağlığı için önem taşıyan temel maddelerin üretimini ve ticaretini kolaylaştırmak amacıyla gerekli önlemler alınacak


G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı sonucunda bir Bakanlar Deklarasyonu üzerinde mutabık kalındığı açıklandı. Söz konusu bildiride, pandeminin küresel bir tehdit olduğuna ve koordineli küresel bir çözüm gerektirdiğine vurgu yapıldı.


Öncelikle tıbbi malzeme, tarım ürünleri ve enerji, akabinde diğer mal ve hizmetlerin normal akışının devamının sağlanması için aktif şekilde çalışılacağı, insan sağlığı için önem taşıyan temel maddelerin üretimini ve ticaretini kolaylaştırmak amacıyla gerekli önlemlerin alınacağı dile getirildi.


Bildiride, Covid-19 ile mücadelede ticarete ilişkin olarak alınan acil durum önlemlerinin orantılı, şeffaf, geçici nitelikte olması, ticarete gereksiz kısıtlamalar getirmemesi, küresel tedarik zincirlerine zarar vermemesi ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu olması gerektiği vurgulandı.


Serbest, adil ve öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamı tesis etmek için kurallara dayalı ticaret sisteminin desteklenmesi ve piyasaların açık tutulması için beraber çalışılmaya devam edileceğine değinildi.


Ayrıca küresel tedarik zincirlerinin temeli niteliğindeki lojistik ağların düzgün şekilde işlemesinin önemine dikkat çekilerek, pandeminin bu alandaki etkisinin değerlendirilmesi için çalışmalara devam edileceği ifade edilerek ayrıntılı analiz yapmaları için uluslararası örgütlere çağrı yapıldı. - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:18 Kaynak: İHA

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