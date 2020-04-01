G20 Olağanüstü Ticaret Bakanları Toplantısı "Kovid-19" gündemiyle yapıldı - Son Dakika
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G20 Olağanüstü Ticaret Bakanları Toplantısı "Kovid-19" gündemiyle yapıldı

6 saat önce

G20 Olağanüstü Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu küresel ölçekteki gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük ortak eylem alanlarını belirlemek amacıyla yapıldı.

G20 Olağanüstü Ticaret Bakanları Toplantısı

G20 Olağanüstü Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu küresel ölçekteki gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük ortak eylem alanlarını belirlemek amacıyla yapıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan başkanlığında video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya, G20 ülkeleri bakanlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) temsilcileri ile İsviçre, İspanya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün bakanları katıldı.

Toplantıda, pandeminin küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine karşı küresel düzeyde ortak bir tavır belirlenmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Kovid-19 salgınıyla mücadelede özellikle doğrudan sağlıkla alakalı ürün ve hizmet ticaretinin aksamadan sürdürülmesinin, küresel işbirliğinin, şeffaf ve hızlı bilgi akışı ile tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.

Türkiye'nin uyguladığı temassız ticaret hakkında bilgi verildi

Konferansta pandeminin tüm ülkeler, özellikle de göçmenler ve yerlerinden edilmiş insanlar üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Salgının etkilerinin en somut biçimde görüleceği alanın ticaret ve yatırım olduğuna dikkat çekilerek, bu süreçte korumacı ve tek taraflı politikaların bir etkisinin olmayacağı, mal ve hizmet ticaretinin normal seyrinin temin edilmesinin önemi vurgulandı. Bu kapsamda, pandeminin ortaya çıkmasının akabinde Türk sınır kapılarında uygulanmaya başlanan ve küresel ticaretin akışı için bir yöntem olarak önerilen "temassız ticaret" hakkında detaylı bilgi verildi.

Bakanlar Deklarasyonu

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı sonucunda bir Bakanlar Deklarasyonu üzerinde mutabık kalındı. Söz konusu bildiride, pandeminin küresel bir tehdit olduğuna ve koordineli küresel bir çözüm gerektirdiğine vurgu yapıldı. Öncelikle tıbbi malzeme, tarım ürünleri ve enerji, akabinde diğer mal ve hizmetlerin normal akışının devamının sağlanması için aktif şekilde çalışılacağı, insan sağlığı için önem taşıyan temel maddelerin üretimini ve ticaretini kolaylaştırmak amacıyla gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Bildiride, Kovid-19 ile mücadelede ticarete ilişkin alınan acil durum önlemlerinin orantılı, şeffaf, geçici nitelikte olması, ticarete gereksiz kısıtlamalar getirmemesi, küresel tedarik zincirlerine zarar vermemesi ve DTÖ kurallarıyla uyumlu olması gerektiği vurgulandı.

Serbest, adil ve öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamı tesis etmek için kurallara dayalı ticaret sisteminin desteklenmesi ve piyasaların açık tutulması için beraber çalışılmaya devam edileceği ifade edildi.

Ayrıca küresel tedarik zincirlerinin temeli niteliğindeki lojistik ağların düzgün şekilde işlemesinin önemine dikkat çekilerek pandeminin bu alandaki etkisinin değerlendirilmesi için çalışmalara devam edilmesi, bu amaçla ayrıntılı analiz yapılması için uluslararası örgütlere çağrı yapıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:00 Kaynak: AA

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