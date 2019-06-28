G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı
1 saat önce
Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe'nin konuk heyet başkanlarını karşılaması ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:03
'nın ev sahipliğinde Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe'nin konuk heyet başkanlarını karşılaması ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.
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