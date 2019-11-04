Son Dakika Haberleri: G20 Parlamento Başkanları Zirvesi
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G20 Parlamento Başkanları Zirvesi

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılışına katıldı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılışına katıldı.

Şentop, Tokyo'daki temasları kapsamında, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılış konuşmalarının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen ile bir araya gelen Şentop, zirveye ev sahipliği yapan Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo ile de görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, öğleden sonra da ilk olarak Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise ile bir araya geldi. Şentop, mevkidaşından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Güney Afrika'daki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda destek istedi.

Güney Afrika Meclis Başkanı Modise da Türkiye'nin aktardığı bilgileri ülkesinde ilgili kurumlarla paylaşıp "Güney Afrika'yı kullanarak Türkiye'ye saldırıda bulunabilirler." uyarısında bulunduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Şentop daha sonra Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile de bir araya geldi.

Şentop, FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda iş birliği yapılmasını istedi.

Mustafa Şentop, Parlamento, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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