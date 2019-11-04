Son Dakika Haberleri: G20 Parlamento Başkanları Zirvesi
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G20 Parlamento Başkanları Zirvesi

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ardından Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun verdiği resepsiyona katıldı.

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ardından Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun verdiği resepsiyona katıldı.

Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için gittiği Tokyo'daki programı kapsamında Japonya Danışma Meclisi'nin ev sahipliğindeki resepsiyona iştirak etti.

Şentop, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Santo'ya, Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasvirinin yer aldığı çini tabak hediye etti.

Parlamento, Japonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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