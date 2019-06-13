G20 plastik atıklarla mücadele edecek
1 saat önce
G20, Asya'da artan petrokimya üretimine karşı okyanuslardaki plastik atıklarla mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:23
G20, Asya
'da artan petrokimya üretimine karşı okyanuslardaki plastik atıklarla mücadele edecek.
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