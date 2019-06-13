Son Dakika Haberleri: G20 plastik atıklarla mücadele edecek
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G20 plastik atıklarla mücadele edecek

1 saat önce

G20, Asya'da artan petrokimya üretimine karşı okyanuslardaki plastik atıklarla mücadele edecek.

G20 plastik atıklarla mücadele edecek, System.String[]
G20, Asya'da artan petrokimya üretimine karşı okyanuslardaki plastik atıklarla mücadele edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:23 
Asya, Ekonomi
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