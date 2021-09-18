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G20 Tarım Bakanları Toplantısı, "Floransa Bildirisi"nin kabulüyle sona erdi - Son Dakika

G20 Tarım Bakanları Toplantısı, "Floransa Bildirisi"nin kabulüyle sona erdi

18.09.2021 19:41
G20 Tarım Bakanları Toplantısı,

G20 Tarım Bakanları Toplantısı sonuç bildirisinde, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın kabulü üzerinden altı yıl geçmesine rağmen dünyanın dörtte birinin hala gıda güvensizliği sorunuyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

G20 Tarım Bakanları Toplantısı sonuç bildirisinde, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın kabulü üzerinden altı yıl geçmesine rağmen dünyanın dörtte birinin hala gıda güvensizliği sorunuyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Arasında Türkiye'nin de bulunduğu G20 ülkelerinin tarım bakanlarının katıldığı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Floransa kentinde düzenlenen toplantı, 21 maddelik "Floransa Bildirisi"nin kabulüyle sona erdi.

İtalya Tarım Bakanı Stefano Patuanelli, düzenlediği basın toplantısında, "Bir sonuç bildirisini onayladık. Şimdi top bizim sahamızda. Bir sonraki buluşmamız bir yıl sonra Endonezya'da olacak. Bu sürede bir şey yapmazsak gezegen bizi beklemez." dedi.

Mevcut gidişatı kesin olarak tersine çeviren politikalar uygulayabiliyor olmaları gerektiği dile getiren Patuanelli, "Yaptığımız her şey, uzun yıllardan sonra etkisini gösterecek." diye konuştu.

G20 Floransa Bildirisi

Bildiride, son on yılda, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen küresel tarım ve gıda sistemlerinde gıda üretimi bakımından önemli artışlar kaydedildiği belirtildi. Buna rağmen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın kabulünün üzerinden altı yıl geçmesine rağmen dünyanın hala dörtte birinin gıda güvensizliği sorunu ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Gıda güvenliği, sağlıklı ve dengeli beslenme, yoksulluğun ortadan kaldırılması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, ekosistemlerin korunması, iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu için sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerinin temel olduğunun altı çizildi.

Bildiride, "Dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik etmeye yönelik ortak çabalar devam etmelidir." ifadesi yer aldı.

İklim değişikliğinin nedenleri ve etkilerinin ele alınması ve biyolojik çeşitlilik ile ekosistemlerin korunması ve yeniden canlandırılması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, "Sürdürülebilir tarım olmadan, sürdürülebilir bir büyüme olamaz." değerlendirmesi yapıldı.

Floransa Bildirisi'nde, gıda sistemlerini dönüştürmenin ekonomik ve sosyal etkileri dikkate alınarak ve kimseyi geride bırakmadan sürdürülebilir modellere geçiş sağlamaya yönelik eylemler yürütülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Gıda kaybı ve israfı konusunda acil ve kolektif eylemler yürütülmesi gerektiği vurgulanan bildiride, gıda güvenliğine yönelik biyolojik tehditleri ve riskleri yönetmek için 'Tek Sağlık' yaklaşımının uygulanmasının önemine işaret edildi.

DTÖ kuralları ile uyum içerisinde, açık, şeffaf ve öngörülebilir piyasa yapısı oluşturulup kritik tarım ürünlerinin sürekli akışı sağlanması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca G20 Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Ortak Toplantısı'nda kabul edilen "Matera Bildirisi"ne istinaden BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bünyesinde kurulan ve salgının ülkelerdeki olumsuz etkilerine karşı faaliyetlerini yürütecek "Gıda Koalisyonu"nun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

G20 Liderler Zirvesi, Floransa, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G20 Tarım Bakanları Toplantısı, 'Floransa Bildirisi'nin kabulüyle sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: G20 Tarım Bakanları Toplantısı, "Floransa Bildirisi"nin kabulüyle sona erdi - Son Dakika
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