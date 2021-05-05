Son dakika haber... - G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke - Son Dakika

Son dakika haber... - G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke

05.05.2021 00:07

Son dakika gündem haberine göre - G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Turizm Bakanları toplantısında bakanlar, turizm sektörün geleceği için "G20 Roma İlkeleri" adında 7 ilke belirledi.

- G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke

ROMA - İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Turizm Bakanları toplantısında bakanlar, turizm sektörün geleceği için "G20 Roma İlkeleri" adında 7 ilke belirledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılım sağladığı G20 Turizm Bakanları toplantısı, İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. G20 Turizm Bakanları toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açılış konuşması yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi, turizm sezonu yaklaşırken korona virüs (Covid-19) salgını sırasında güvenli seyahat etmeye imkan sağlayacak "yeşil geçiş kartının" ülkesinde ulusal bazda mayıs ayı ortasında, Avrupa Birliği'nde ise haziran ayı ortasında yürürlüğe gireceğini duyurdu. Draghi, Covid-19'a karşı aşılanan, hastalığı geçirmiş olan veya negatif Covid-19 test sonucu ibrazı ile alınacak yeşil geçiş kartı sayesinde karantina sürecine gerek kalmayacağını vurgulayarak, "Dünya İtalya'yı ziyaret etmek istiyor, İtalya da dünyaya yeninde kapılarını açmaya hazır. Ülkemizde turizmin, eskisinden daha güçlü döneceğinden şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Draghi'den sonra söz alan İtalya Turizm Bakanı Massimo Garavaglia ise toplantıda, G20 Turizm Bakanları'nın "G20 Roma İlkeleri" adında 7 ilke belirlendiğini kaydetti. Turizmin, Covid-19'un etkilerinden kurtulması açısında 1. ilkenin güvenli seyahat olduğunu belirten Garavaglia, G20 Turizm Bakanları'nın işbirliği, altyapı ve sürdürülebilirlik gibi ilkelerini sahiplenerek gelecekte kırılganlığın azaltılması yönünde fikir birliğine varıldığını ifade etti. Bakan Garavaglia, 2020'de uluslararası turist ziyaretlerinin yüzde 73 oranında azaldığını ve turizm sektöründe global düzeyde ise yaklaşık 62 milyon istihdam kaybı yaşandığının altını çizdi.

Son dakika haber... - G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke
Son dakika haber... - G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke
Son dakika haber... - G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke
Son dakika haber... - G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke

İtalya, Turizm, Roma, G-20, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... - G20 Turizm Bakanlarından turizm sektörün geleceği için 7 ilke - Son Dakika


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