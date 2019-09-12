Son Dakika Haberleri: G20 ülkeleri 2. çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü
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G20 ülkeleri 2. çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü

2 saat önce

OECD, G20 ülkelerinin GSYH'sinin, 2019 ikinci çeyrekte, mevsim etkisinden arındırılmış endekste bir önceki çeyreğe göre 0,7 büyüdüğünü açıkladı.

G20 ülkeleri 2. çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü, System.String[]

OECD, G20 ülkelerinin GSYH'sinin, 2019 ikinci çeyrekte, mevsim etkisinden arındırılmış endekste bir önceki çeyreğe göre 0,7 büyüdüğünü açıkladı.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:15 
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