G20 ülkeleri 2. çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü
2 saat önce
OECD, G20 ülkelerinin GSYH'sinin, 2019 ikinci çeyrekte, mevsim etkisinden arındırılmış endekste bir önceki çeyreğe göre 0,7 büyüdüğünü açıkladı.
OECD, G20 ülkelerinin GSYH'sinin, 2019 ikinci çeyrekte, mevsim etkisinden arındırılmış endekste bir önceki çeyreğe göre 0,7 büyüdüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:15
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