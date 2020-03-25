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G20 ülkeleri Covid-19 nedeniyle sanal zirve yapacak, gündemde koronavirüsle mücadele var
7 saat önce
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle video konferansla perşembe günü olağanüstü zirve düzenleneceğini duyurdu.
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle video konferansla perşembe günü olağanüstü zirve düzenleneceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlık edeceği zirvede küresel çalışmaların nasıl koordine edileceği ve salgının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkileri tartışılacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:17
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