G20 ülkeleri denizleri kirleten plastik atıklarla mücadele için işbirliğini artıracak
1 saat önce
G20 ülkeleri, denizleri kirleten plastik atıklarla mücadele için harekete geçme kararı aldı. Japonya'da gerçekleştirilen G20 Çevre ve Enerji Bakanları toplantısında, plastik atıkların okyanuslarda yarattığı çevre kirliliği masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:38
G20 ülkeleri denizleri kirleten plastik atıklarla mücadele için harekete geçme kararı aldı. Japonya
'da gerçekleştirilen G20 Çevre ve Enerji Bakanları toplantısında plastik atıkların okyanuslarda yarattığı çevre kirliliği masaya yatırıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in da katıldığı toplantıda bu konuda hayata geçirilecek eylem planının çerçevesi konusunda görüş birliğine varıldı.
Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor!
Trump'tan New York Times'a sert tepki
Boğa güreşlerinde onu hakemler bile arenadan uzaklaştıramadı
Tarihi yayına saatler kala Küçükkaya'dan ilginç açıklama: Yapamazsam kınarsınız