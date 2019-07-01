G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olan Ivanka Trump internette "alay konusu" oldu
10 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump’ın G20 Zirvesi’nde liderlerin konuşmasına müdahil olması sosyal medyada alay konusu oldu. İşte sosyal medyada en çok paylaşılan Ivanka Trump parodileri
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:23
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