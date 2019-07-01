Son Dakika Haberleri: G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olan Ivanka Trump internette "alay konusu" oldu
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G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olan Ivanka Trump internette "alay konusu" oldu

10 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump’ın G20 Zirvesi’nde liderlerin konuşmasına müdahil olması sosyal medyada alay konusu oldu. İşte sosyal medyada en çok paylaşılan Ivanka Trump parodileri

G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olan Ivanka Trump internette
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olması sosyal medyada alay konusu oldu.

Ivanka Trump eşi Jared Kushner ile Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katıldı. Ancak ikisi de Beyaz Saray danışmanı olsa da resmi olarak hangi statüden zirveye katıldıkları tam olarak bilinmiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:23 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya
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