G7 çevrim içi zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ortak açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

G7 çevrim içi zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ortak açıklama

08.05.2022 23:01
G7 çevrim içi zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ortak açıklama

G7 ülkeleri, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi kutlamalarının yıl dönümünde çevrim içi olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştükleri zirveye ilişkin ortak açıklama yayımladı.

G7 ülkeleri, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi kutlamalarının yıl dönümünde çevrim içi olarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nı görüştükleri zirveye ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı'ndan 77 yıl sonra Ukrayna'nın egemenliğini hiçe sayarak işgali seçtiği" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin zirveye katılmasından memnuniyet duyulduğu ve ülkesinin topraklarını müdafaa etmek için verdiği mücadelenin takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın, Rus kuvvetlerini topraklarından çıkarmakta kararlı olduğu ve G7 üyelerine destekleri için teşekkür ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya saldırısı nedeniyle, altyapısının büyük ölçüde tahrip edilmesi ve deniz ticaretinin sekteye uğramasından dolayı Ukrayna'nın yaşanan ekonomik zorlukları aşmak için G7 üyeleriyle yakın çalışmaya kararlı olduğu aktarıldı.

G7 ülkelerinin Ukrayna'ya yeni taahhütler vermekte istekli olduğundan bahsedilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri ve savunma yardımı ile siber güvenlik desteğinin yanı sıra enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik desteklerin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, G7 ülkeleri ve uluslararası toplumun savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 24 milyar doları aşan yardım sağlama taahhüdü verdiği anımsatılarak, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bu bağlamda açıkladıkları yardım fonu ve paketlerinin memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Savaş, Avrupa'da felakete yol açtı

Ukrayna halkını ve Ukraynalı mültecileri desteklemede tüm ortaklara kendilerine katılma çağrısı yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırısının ağır can kaybı, insan hakları ihlallerine yol açtığı ve Avrupa'da insani felakete sebep olduğuna işaret edilerek bunun sert bir şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Putin ve "suç ortağı" Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun uluslararası hukuk nezdinde sorumlu tutulması için hiçbir çabadan kaçınılmayacağı kaydedilerek, Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik eylemlerinin tanınmayacağı bildirildi.

Rus petrolü kademeli olarak ya da tamamen yasaklanacak

Rusya'ya yönelik yaptırımların ülkenin ekonomik ve finansal gücünü zayıflattığına ve bu yaptırımların devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, Rus petrolü ithalatının kademeli olarak durdurulacağı ya da tamamen yasaklanacağı kaydedildi.

Buna ek olarak Rusya'yı ekonomik olarak zayıflatmak için kilit hizmetlere erişimini engelleyen önlemler alınacağı belirtilen açıklamada, Rus bankalarına karşı alınan yaptırımların daha da artırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Rus propaganda araçlarına ve Rus oligarklarına yönelik yaptırımların da genişletileceği aktarıldı.

Rusya saldırısı küresel enerji ve gıda tedarikini zora soktu

Rusya'nın, Ukrayna'ya savaş açmasının enerji, gıda başta olmak üzere tedarik zincirlerinin işleyişini küresel ölçekte ciddi olarak aksattığı, hazırlıksız ülkelerin bundan çok etkileneceği dile getirilen açıklamada, bunun telafi edilmesi için yoğun çabalar sarf edileceğine değinildi.

Açıklamada, G7 ülkelerinin Birleşmiş Milletler'le, Rusya'ya, Ukrayna'nın gıda üretimini ile ihracatını engellemeye yönelik faaliyetlerini ve ablukasını sonlandırması çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı bu savaşı asla kazanamayacağına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna, Avrupa ve uluslararası toplum adına savaşın sonlandırılmasına yönelik mücadelenin devam ettirilmesi istendi.

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak G7 ülkeleri, Rus petrolünün ithalatını durdurma sözü verdi G7 ülkeleri, Rus petrolünün ithalatını durdurma sözü verdi

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G7 çevrim içi zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ortak açıklama - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Takipçi sayısı en çok azalan Ekrem İmamoğlu, en çok artan ise Ümit Özdağ oldu
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
22:12 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına "Kulüp" şarkısı damga vurdu
22:06 TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor
21:46 Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
21:39 Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı
21:37 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak
21:32 Ferdi Kadıoğlu'ndan derbi sonrası öz eleştiri: Tuzağa düştük
21:08 Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi
21:01 Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 23:14:04. #1.12#
SON DAKİKA: G7 çevrim içi zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ortak açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement