G7'de ABD-Japonya yakınlaşması

G7 Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Abe, ikili ticaret anlaşması konusunda prensipte mutabakat sağladı. Bu arada zirveye bir de sürpriz konuk katıldı.ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise, ABD ve Japonya'nin ikili bir ticaret anlaşması için prensipte anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yakın bir zamanda imzalanması bekleniyor.



ABD Başkanı Trump "Anlaşma için prensipte anlaştık" diye konuştu. Trump, günün erken saatlerinde yaptığı bir açıklamada ise söz konusu anlaşmayı "çok büyük bir anlaşma" olarak nitelemişti. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.



ABD ikili ticaret anlaşmasıyla Japonya ile ticaret açığını kapatmayı hedefliyor. Washington bu bağlamda Amerikan üretimi dana ve domuz eti ile süt ve buğday ürünlerinin Japon pazarında geniş şekilde yer bulmasını talep ediyor. Japonya'nın talebi ise ABD'nin Japon otomobillerine ve oto parçalarına uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılması yönünde.



Onlarca kişi gözaltına alındı



Fransa'nın sahil kasabası Biarritz'de yapılan G7 Zirvesi geniş çaplı protesto gösterilerine sahne oluyor. Düzenlenen gösterilerde 68 kişi geçici olarak gözaltına alındı. Pirene-Atlantik bölgesi emniyetinden Cumartesi akşamı yapılan açıklamada 38 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Söz konusu kişilerin, Fransa'daki kamuya açık yerlerde yüzü örten giysiler giyme yasağına uymadıkları, taş attıkları ya da mala zarar verme planı içinde oldukları gibi gerekçelerle gözaltına alındıkları belirtildi.



Cumartesi günü G7 Zirvesi'ni protesto eden ve izin alınmadan düzenlenen bir gösteride eylemcilerle polis arasında arbede yaşanmıştı. Göstericiler Biarritz kasabası yakınlarındaki Bayonne'daki barikatları aşmaya çalışmış ve polise taş atmış, Polis göstericilere göz yaşatıcı gaz ve TOMA ile müdahale etmişti. Resmi makamlardan yapılan açıklamalara göre çıkan olaylarda yaralanan olmadı.



Söz konusu protestolar Pazar günü de sürdü. Yüzlerce gösterici iklim değişikliği ve sosyal adalet konularına dikkat çekmek için eylem yaptı. Pazar günü akşam saatleri itibarıyla protestoların barışçıl bir şekilde devam ettiği belirtiliyor.



Zarif de zirveye geldi



Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Fransa'da yapılan G7 Zirvesi'ne geldiğini doğruladı. G7'nin başlıca gündem maddelerinden birini İran krizi oluşturuyor.



dpa,AFP/ BW,ET



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