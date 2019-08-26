Son Dakika Haberleri: G7'den Amazon yangınları için 20 milyon euro
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G7'den Amazon yangınları için 20 milyon euro

22 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 ülkeleri olarak Amazonlar'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon euro destekte bulunacağını açıkladı.

G7'den Amazon yangınları için 20 milyon euro, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 ülkeleri olarak Amazonlar'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon euro destekte bulunacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:35 
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