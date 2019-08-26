G7'den Amazon yangınları için 20 milyon euro
22 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 ülkeleri olarak Amazonlar'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon euro destekte bulunacağını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 ülkeleri olarak Amazonlar'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon euro destekte bulunacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:35
Slimani'nin gol attığı maçta Monaco, Nimes ile 2-2 berabere kaldı! G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu! Cumhurbaşkanı'ndan oğlunu terörden kurtaran anneye: Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek