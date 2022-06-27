G7'den iklim değişikliğiyle mücadelede "enerji güvenliği" ihtiyacı vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

G7'den iklim değişikliğiyle mücadelede "enerji güvenliği" ihtiyacı vurgusu

27.06.2022 17:50
G7'den iklim değişikliğiyle mücadelede "enerji güvenliği" ihtiyacı vurgusu

SCHLOSS G7 ülkelerinin iklim değişikliğine karşı mücadelede "temiz ve adil" enerji dönüşümünü hızlandırmak ve enerji güvenliğini sağlamak için birlikte çalışacağı bildirildi.

SCHLOSS G7 ülkelerinin iklim değişikliğine karşı mücadelede "temiz ve adil" enerji dönüşümünü hızlandırmak ve enerji güvenliğini sağlamak için birlikte çalışacağı bildirildi.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'ne davet edilen Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yöneticileri, Güney Afrika, Senegal, Hindistan, Endonezya ve Arjantin'in liderleri, "iklim değişikliği ve temiz enerjiye" ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, liderlerin enerjide fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma konusunda anlaştığı belirtilerek, liderlerin hızla genişleyen yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği için yeni seçenekleri araştıracağı bildirildi.

Liderlerin yenilenebilir enerjinin payını toplumsal olarak adil bir şekilde artırmanın yollarını masaya yatırdığı aktarılan açıklamada, liderlerin kömürün de enerji olarak kullanımının aşamalı olarak azaltılmasını görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin iklim değişikliğine karşı yeni önlem açıklamadığı ve enerji güvenliğini sağlamak için birlikte çalışacağı belirtildi.

Savaş ve etkilerine karşın iklim değişikliği hedeflerine odaklanılması talebi

Öte yandan, çevre örgütleri, Rusya- Ukrayna savaşı ve savaş nedeniyle artan yüksek enerji fiyatlarına karşın İngiltere ve Almanya gibi sanayileşmiş ülkelerin iklim değişikliği hedeflerine odaklanmasını talep ediyor.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı Kuzey Akım'daki kapasitenin düşürülmesiyle azalırken, Hollanda, Almanya ve Avusturya, bu ay gaz depolama tesislerini doldurma hedefiyle gaz tüketimini azaltmak üzere kömür santrallerinin yeniden devreye alınacağını açıklamıştı.

G7 Liderler Zirvesi'nde liderler, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde iklim taahhütlerine bağlı kalabilmenin baskısı altında yükselen enerji ve gıda fiyatları ve bunların güvenliğini masaya yatırıyor.

YORUMLAR
500
İngiltere Başbakanı Johnson: 'Yaptırımlar, Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak' İngiltere Başbakanı Johnson: 'Yaptırımlar, Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak' Son Dakika | Nottingham Forest, Union Berlin'den Taiwo Awoniyi'yi transfer etti Son Dakika | Nottingham Forest, Union Berlin'den Taiwo Awoniyi'yi transfer etti
Kaynak: AA

England, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7'den iklim değişikliğiyle mücadelede 'enerji güvenliği' ihtiyacı vurgusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 00:23:50. #1.12#
SON DAKİKA: G7'den iklim değişikliğiyle mücadelede "enerji güvenliği" ihtiyacı vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement