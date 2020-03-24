G7'den "Kovid-19 ile ekonomik mücadelede kararlıyız" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi G7'den 'Kovid-19 ile ekonomik mücadelede kararlıyız' açıklaması - Son Dakika Ekonomi

G7'den "Kovid-19 ile ekonomik mücadelede kararlıyız" açıklaması

6 saat önce

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine karşı ekonomik büyüme ve güveni yeniden sağlamak için gereken her şeyin yapılacağını ifade etti.

G7'den

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine karşı ekonomik büyüme ve güveni yeniden sağlamak için gereken her şeyin yapılacağını ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, G7 liderlerinin yönlendirmesiyle uyumlu olarak, Kovid-19 salgınının yayılmasıyla ilgili küresel sağlık, ekonomi ve finansla ilgili etkilerle mücadele için adımlar atıldığı, dinamik iç ve uluslararası politika çabalarına yönelik koordinasyonun geliştirildiği belirtildi.

Küresel ticaret ve yatırımları teşvik sözü

G7 ülkelerinin çok çeşitli sağlık, ekonomik ve finansal istikrar önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Güveni ve ekonomik büyümeyi yeniden sağlamak, işleri, işletmeleri ve finansal sistemin direncini korumak için gereken her şeyi yapacağız. Refahı desteklemek için küresel ticareti ve yatırımları teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele, salgının etkisini azaltmak, etkilenenleri iyileştirmek ve daha fazla yayılmasını önlemek için G7 ülkelerinin birlikte çalıştığı vurgulanarak, G7 maliye bakanlarının salgınla mücadele için gereken fonu sağlayarak bu çabaların gelişmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

Kovid-19'un teşhisi, tedavisi ve aşısının hızla geliştirilmesi için acil destek ihtiyacının farkında olunduğu belirtilen açıklamada, ülkelerin salgını önleme çabalarıyla sağlık ve acil durum müdahale sistemlerini güçlendirmek için ikili ve çok taraflı yardım sağlandığının altı çizildi.

Ülkelere mali genişleme tavsiyesi

Açıklamada, "G7, ekonomilerimizin hızla toparlanması, daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna devam etmesine yardımcı olmak için gereken mali çabayı sağlamada kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 salgının ekonomik etkilerinin azaltılması için ülkelere mali genişleme ve likidite desteği tavsiyesinde bulunulan açıklamada, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının aldığı önlemler hatırlatıldı.

Açıklamada, genişleyici politikaları gerektiği kadar sürdürme ve tüm araçları kullanarak daha fazla eyleme geçme taahhüdünde bulunulurken, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının, düzenli bir biçimde Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı yaparak yakın temaslarını sürdüreceği vurgulandı.

"İhtiyatlı olacağız"

Küresel finans sisteminin şoklara karşı iyi bir durumda olduğu vurgulanan açıklamada, "İhtiyatlı olacağız ve finansal sistemin ekonomiyi desteklemeyi sürdürebilmesi için gerekli adımları atacağız." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Kovid-19 salgınından zarar gören tüketicilerin ve firmaların finansal ihtiyaçlarının karşılanması için finansal kuruluşlara esnek davranma çağrısı yapılarak, salgının neden olduğu küresel tedarik zincirindeki aksamaların ekonomiyi daha da kötüleştirebileceğinin farkında olunduğu bildirildi.

Ticaret bakanlıklarının pandemiden kaynaklı uluslararası ticaret, lojistik ve pazar belirsizliğine karşı sarf ettiği çabaların desteklendiği belirtilen açıklamada, petrol üreten ülkelere de küresel ekonomik istikrarı geliştirmeye yönelik uluslararası çabaları destekleme çağrısında bulunuldu.

Haftalık koordinasyon yapılacak

Açıklamada, Kovid-19 salgının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklara hızlı ve tutarlı bir yanıt vermek için uluslararası finans kuruluşlarıyla birlikte çalışılacağı vurgulandı.

Kısa vadeli bir önlem olarak savunmasız ve az gelişmiş ülkelere yardım etmeyi amaçlayan çok taraflı çabalara daha fazla kaynak sağlamaya hazır olunduğuna işaret edilen açıklamada, maliye bakanlarının, Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemlerin uygulanmasını ve zamanında etkili adımların atılmasını haftalık olarak koordine edeceği kaydedildi.

Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:46 Kaynak: AA

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