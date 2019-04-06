Son Dakika Haberleri: G7'den Libya Açıklaması

G7'den Libya Açıklaması

39 dakika önce

G7 Dışişleri Bakanlarınca Trablus'un çevresinde meydana gelen askeri operasyonlara karşı derin endişe duyulduğu belirtilerek tüm taraflara Trablus'a yönelik tüm askeri faaliyetlere derhal son verme çağrısında bulunuldu.

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G7 Dışişleri Bakanlarınca Trablus'un çevresinde meydana gelen askeri operasyonlara karşı derin endişe duyulduğu belirtilerek tüm taraflara Trablus'a yönelik tüm askeri faaliyetlere derhal son verme çağrısında bulunuldu.

Fransa'nın Dinard kasabasında bir araya gelen G7 üyeleri ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya'ya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Trablus'un çevresinde meydana gelen askeri operasyonlara karşı derin endişelerimizi ifade ediyoruz. Tüm tarafları Trablus'a yönelik tüm askeri faaliyetleri derhal son vermeye çağırıyoruz. Bu faaliyetler Birleşmiş Milletlerin (BM) yürüttüğü siyasi süreci ihlal ediyor, sivilleri tehlikeye atıyor ve Libya halkının acılarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Libya'daki sorunun çözümünün askeri olmadığının altı çizilen açıklamada, "Libya'da herhangi bir askeri müdahaleye kesinlikle karşıyız." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, G7 ülkelerinin, BM'nin Libya'daki sorunu çözüme kavuşturmaya çalışırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yi desteklediği kaydedilirken, Libyalılara, BM'nin yürüttüğü süreci destekleme ve uluslararası topluma Libya'da istikrarın sağlanması için dayanışma ve birlik içerisinde olma çağrısında bulunuldu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter önceki gün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamış, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:46 Kaynak: AA

Trablus, Libya, Güncel
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