G7'den Rusya'ya kimyasal, biyolojik ve nükleer silah uyarısı - Son Dakika
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G7'den Rusya'ya kimyasal, biyolojik ve nükleer silah uyarısı

07.04.2022 15:20
G7'den Rusya'ya kimyasal, biyolojik ve nükleer silah uyarısı

G7 ülkeleri, Ukrayna-Rusya savaşında 43'üncü güne girilirken, Moskova'yı herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah tehdidi veya kullanımına karşı uyardı.

G7 ülkeleri, Ukrayna- Rusya savaşında 43'üncü güne girilirken, Moskova'yı herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah tehdidi veya kullanımına karşı uyardı.

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi tarafından NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, G7 Dışişleri Bakanları, Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde bulunan sivil cesetlerinden dolayı Rusya'yı kınarken sorumlulardan hesap sorulacağını vurguladı.

Açıklamada, "G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak, Rus silahlı kuvvetlerinin Buça ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde sergilediği vahşeti en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Buça'da bulunan sivil cesetlerin sorumlularından "hesap sorulacağı ve yargılanacakları" taahhüt edilen açıklamada, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, G7 Dışişleri Bakanları, Rusya'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler hatırlatarak, Moskova'ya "herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah tehdidi veya kullanımına" karşı uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlarının açıklamasında, "Rusya'nın böyle bir silahı herhangi bir şekilde kullanması kabul edilemez ve ciddi sonuçlara yol açacaktır." denildi.

Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin "saygın" bir üyesi olan Ukrayna'ya yönelik "asılsız" iddiaların kınandığına vurgu yapılan açıklamada, "Rusya'nın dezenformasyon kampanyasını güçlendiren diğer ülke ve aktörler konusunda endişeleri dile getirdik." yorumuna yer verildi.

Bölgedeki savaşın ve eylemlerin küresel emtia ve gıda fiyatları üzerinde büyük sonuçları doğurduğunun hatırlatıldığı açıklamada, Rusya'nın Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarının küresel gıda fiyatlarındaki artışına neden olduğu söylemi "yalan" olarak nitelendirildi.

G7 ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta kabiliyetini engellemek için "ilave kısıtlayıcı önlemler" uygulayarak Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştığına yer verilen açıklamada, "Yaptırımları atlatmaya veya Rusya'ya başka yollarla yardım etmeye yönelik her türlü girişimi durdurmak için birlikte çalışacağız. Rus enerjisine olan bağımlılığımızı azaltma planlarını hızlandırmak için ilave adımlar atıyoruz ve bu amaçla birlikte çalışacağız." İfadesine yer verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'yı Rus güçlerinden 1 Nisan'da geri alan Ukrayna ordusu, binalar yıkılmış, sokaklar cesetlerle dolu bir manzarayla karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.

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Kimyasal, Nükleer, Silah, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G7'den Rusya'ya kimyasal, biyolojik ve nükleer silah uyarısı - Son Dakika


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