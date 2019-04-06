Son Dakika Haberleri: G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı

1 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Libya'da askeri zafer yok. Çözüm ancak siyasi olabilir.

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, System.String[]
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, " Libya'da askeri zafer yok. Çözüm ancak siyasi olabilir. Bu ulusal bir konferanstan ve Libyalıları dahil eden seçim sürecinden geçiyor." dedi.

Le Drian, Fransa'nın Dinard kasabasında G7 üyeleri ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Bu toplantının amacının dünyadaki adaletsizliklerle mücadelede atılacak adımları belirlemek ve demokrasiyi güçlendirmek olduğunu belirten Le Drian, G7 ülkeleriyle savaş ortamında, cinsel şiddetle mücadelede atılacak adımlar konusunda ortak karar aldıklarını söyledi.

Le Drian, toplantıda terörle mücadele konusunun da ele alındığını ve G7 ülkelerinin Sahel bölgesinde silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

G7 ülkelerinin Afrika'da sorunlu bölgelerde barışın sağlanması için elinden geleni yapacağını ifade ettiğini aktaran Le Drian, G7 ülkeleri arasında, İsrail- Filistin sorunu ve İran konusunda yaklaşım farklılıklarının olduğunu dile getirdi.

Le Drian, "Libya'da askeri zafer yok. Çözüm ancak siyasi olabilir. Bu ulusal bir konferanstan ve Libyalıları dahil eden seçim sürecinden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da yaşanan sorunların bitmesi gerektiğinin altını çizen Le Drian, tüm tarafların itidalli olması ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yürüttüğü sürecin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Le Drian, Brexit'e ilişkin, "Yeni erteleme olması için İngiltere'nin yeni güvenilir ve açık bir plan sunması gerekiyor. (İngiltere Başbakanı Theresa) May'ın 10 Nisan'da yapılacak zirvede bunu sunacağını tahmin ediyorum. Sürekli bu ayrılığın olup olmayacağını sorarak yaşayamayız, bu ayrılığının artık olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İngilizlerin AB'den ayrılmasından duydukları üzüntüyü dile getiren Le Drian, "İngiltere'nin artık bu krizden nasıl çıkacağını söylemesi gerekiyor." dedi.

Fransa, bu yıl G7'nin başkanlığını yapıyor. Bu kapsamda 24-26 Ağustos'ta Fransa'nın Biarritz kentinde G7 Zirvesi düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: AA

Libya, Fransa, Güncel
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