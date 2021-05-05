G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Hindistan Dışişleri Bakanında korona şüphesi - Son Dakika

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar, heyetinde korona testi pozitif çıkan 2 kişi ile temas etmesinin ardından G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Londra'da kendini karantinaya aldı.

Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesi ve Avrupa Birliği'nin katılımı ile gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. Toplantının ikinci gününe korona salgını damga vurdu. Toplantıya katılan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar, Hindistanlı heyette korona olduğu tespit edilen 2 kişi ile teması olduğu gerekçesiyle kendini karantinaya aldı. Jaishankar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde korona pozitif kişilerle temaslı olduğum anlaşıldı. Daha tedbirli olmak ve başkalarını riske atmamak için iletişimimi online olarak gerçekleştirme kararı aldım. G7 toplantısında da durum böyle olacak" ifadelerini kullandı. - LONDRA