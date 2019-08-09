Son Dakika Haberleri: G7 kripto işlemlerini izlemeyi planlıyor
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G7 kripto işlemlerini izlemeyi planlıyor

54 dakika önce

Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini gözlemeyi planladığı duyuruldu.

G7 kripto işlemlerini izlemeyi planlıyor, System.String[]
– Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini gözlemeyi planladığı duyuruldu.
Nikkei'in haberine göre Mali Eylem Finans Gücü'nün (FATF) 2020 yılına dek tasarlayacağı enstitünün birkaç yıl içinde operasyonel hale gelmesi bekleniyor.
Proje kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesini hedeflerken, henüz kripto paralarla yapılan işlemleri gözlemleyen uluslararası bir oluşum bulunmuyor.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:16 Kaynak: DHA
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