Üye Girişi
G7 liderleri, Galler'de buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika

G7 liderleri, Galler'de buluşmaya hazırlanıyor

08.06.2021 10:44
G7 liderleri, Galler'de buluşmaya hazırlanıyor, System.String[]

G7 ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya gelecek.

G7 ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya gelecek.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenecek G7 Zirvesi, İngiltere'nin ev sahipliğinde Galler'e bağlı Cornwall'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek. Zirvede, devam eden salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılacak G7 Zirvesi, yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek.

Zirvede, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bir an önce sona ermesi için G7 liderlerine iş birliği çağrısında bulunması bekleniyor.

İngiliz hükümetinden daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın, "G7 liderlerine salgının ortadan kaldırılması için tüm dünyadaki insanların gelecek yılın sonuna kadar aşılanması gerektiğini" hatırlatacağı kaydedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "G7 liderlerini, bu korkunç salgını sona erdirmek için bize katılmaya çağırıyorum ve koronavirüsün yol açtığı yıkımın bir daha yaşanmasına asla izin vermeyeceğimize söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden ve Japonya Başbakanı Suga, ilk kez G7 Zirvesi'ne katılıyor

1975'te oluşturulan G7, her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve iş birliğinin artırılması amacıyla toplanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bu yıl ilk kez, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 Zirvesi'ne katılacak.

Zirveye bu yıl ayrıca, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de konuk ülke liderleri olarak davet edildi.

Hindistan Başbakanı Modi'nin, ülkesinde son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle zirveye 12 Haziran Cumartesi günü video konferans yoluyla katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 13 Haziran Pazar günü, eşiyle birlikte Windsor Kalesi'nde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek. Ziyaret, ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'da göreve gelmesinden bu yana ilk denizaşırı resmi seyahati olması açısından önem taşıyor. Biden, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak.

İngiltere, Cornwall ile daha çevreci çözümler için iş birliği mesajı vermeyi amaçlıyor

İngiltere'nin bu yıl liderleri ağırlamak için seçtiği Cornwall, 643 kilometrelik doğa harikası bir sahil şeridine sahip.

Son dönemde iklim değişikliği ile mücadele konusuna küresel çapta liderlik yapmak isteyen İngiltere, zirveyi, ülkenin ilk jeotermal tesisinin de yer aldığı Cornwall'da düzenleyerek dünyaya daha çevreci çözümler için iş birliği mesajı vermeyi amaçlıyor.

Zirvede, iklim değişikliği ile mücadelenin önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor. Daha önce İngiltere'nin karbon emisyonunun 2035 yılında kadar yüzde 78 seviyesinde azaltılmasının hedeflendiğini duyuran İngiltere Başbakanı Johnson'ın, zirve sırasında, diğer liderlere benzeri adımları hızlandırmaları çağrısında bulunması bekleniyor.

Zirvenin gündeminde ayrıca, serbest ve adil ticaretin desteklenmesi, siber güvenliğin artırılması gibi başlıkların da yer alması bekleniyor.

Uluslararası başlıklar

G7 Dışişleri Bakanları, 6 Mayıs 2021'de Londra'da yaptıkları toplantının ardından Rusya, Çin, İran, Libya ve Suriye olmak üzere çeşitli başlıkların açıldığı 27 sayfalık bir bildirge yayımlamıştı.

Bildirgede, "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı ve sorumsuz faaliyetlerinin devam etmesinden derin endişe duyuyoruz. Buna, Ukrayna sınırı ve yasa dışı ilhak edilmiş Kırım'daki askeri hareketlilik, diğer ülkelerin demokratik sistemlerine zarar veren eylemler ve kötü niyetli siber saldırılar da dahildir." ifadeleri kullanılmıştı.

Bildirgede, gelişmiş teknolojik kabiliyete sahip büyük bir güç ve ekonomi olarak Çin'in, kurallara dayalı uluslararası sisteme yapıcı bir şekilde katılmaya davet edildiği belirtildi.

"Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 5. Brüksel Konferansı'nın Suriye halkına ve Suriye'de devam eden çatışmanın siyasi çözümüne destek olması nedeniyle memnuniyetle karşılandığı aktarılan bildirgede, diaspora üyeleri de dahil tüm Suriyelilerin katılımını sağlayacak, BM gözetimindeki özgür ve adil seçimlerin önünün açılması gerektiği vurgulanmıştı.

Uluslararası şirketlere "küresel vergi" girişimi

G7 ülkelerinin maliye bakanları, 2 günlük toplantının ardından 5 Haziran 2021'de uluslararası şirketlerin vergilendirilmesinde prensipte tarihi sayılabilecek bir adım atmıştı.

Toplantının ardından İngiliz hükümeti tarafından açıklanan karar bildirgesinde, G7 ülkelerinin, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları her ülkede küresel çapta en az yüzde 15 vergiye tabi tutulması konusunda prensipte anlaşmaya vardıkları belirtilmişti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin, "Bu gerçekten tarihi bir anlaşma. G7'nin, küresel ekonomik toparlanmamızın bu kritik döneminde kolektif liderlik göstermesinden gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

G7 hakkında

G7, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Ülkeler, ilk toplantılarını 1975 yılında gerçekleştirdi. Rusya, 1998 yılında oluşumda yer almasına rağmen 2014 yılında Kırım'ın ilhakının ardından gruptan çıkarıldı. G7, halihazırda dünya nüfusunun sadece yüzde 1'lik bölümünü içermesine karşın dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmını temsil ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan Çin, daha çok Batı ekonomik paktını temsil eden bu oluşumda hiç yer almadı.

Geçen yıl mayıs ayında dönemin ABD Başkanı Donald Trump, gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istediğini ifade ederek, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu miadını doldurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği, Haziran, England, Galler, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi G7 liderleri, Galler'de buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu 10:45 Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi 10:36 Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek 10:28 Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Sedat Peker 09:21 Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi
Müslüman aileye Kanada'da araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı 09:10 Müslüman aileye Kanada'da araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım 00:37 Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım

Son Dakika Haberleri
10:51 Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi
10:44 Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu
10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu
10:35 Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
10:34 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
10:28 Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek
10:02 Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'den Falcao için şok sözler: Transferi kulübe ihanettir
09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı
09:49 Muaythai Milli Takım seçmeleri Aydın Kuşadası'nda gerçekleşti! Gençlerden büyük ilgi
Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:34
Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti         
10:29
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 10:55:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: G7 liderleri, Galler'de buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement