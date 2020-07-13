G7 maliye bakanlarından "borçları askıya almayı tam olarak uygulama" çağrısı - Son Dakika

G7 maliye bakanlarından "borçları askıya almayı tam olarak uygulama" çağrısı

G7 maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınmasını öngören G20 Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'nin tüm resmi ikili kreditörlerce tam olarak uygulanması ve borç şeffaflığı...

G7 maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınmasını öngören G20 Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'nin tüm resmi ikili kreditörlerce tam olarak uygulanması ve borç şeffaflığı standardına bağlı kalınması çağrısında bulundu.

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den mevkidaşları ile Avrupa Komisyonu, Eurogroup, IMF ve Dünya Bankası'ndan yetkililerle görüştüğü bildirildi.

G7 maliye bakanlarının düzenli iletişim halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı zamanında ve etkili adımlar atma konusunda koordinasyon sağlamaya devam devam ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, "Maliye bakanları, yerel ve uluslararası ekonomik müdahaleler ile küresel ekonominin güçlü bir şekilde toparlanmasını sağlamak için stratejiler üzerinde görüştü. G20 Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'ni de görüşen bakanlar tarafından, tüm resmi ikili kreditörlerce bunun tam olarak uygulaması ve borç verilerinin şeffaflığı standardına bağlı kalınması çağrısı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi G7 maliye bakanlarından 'borçları askıya almayı tam olarak uygulama' çağrısı - Son Dakika Ekonomi
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