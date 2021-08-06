G7 ülkeleri: İsrailli şirkete ait gemiye düzenlenen saldırıda deliller İran'ı işaret ediyor - Son Dakika

G7 ülkeleri, Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden İsrailli şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırının "kasıtlı ve hedefe yönelik" olduğunu ve tüm delillerin açıkça İran'ı işaret ettiğini bildirdi.

G7'yi oluşturan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giden İsrailli şirkete ait "Mercer Street" adlı gemiye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı. Söz konusu ülkelerin, deniz güvenliği ve ticari gemiciliğin korunması konusundaki taahhüdünde birleştiği belirtilen açıklamada, mürettebattan bir İngiliz ile bir Rumen'in ölümüne neden olan hukuka aykırı saldırının kınandığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu, kasıtlı ve hedefe yönelik bir saldırıydı ve uluslararası hukukun açık ihlaliydi. Mevcut tüm deliller açıkça İran'ı işaret ediyor. Bu saldırının hiçbir gerekçesi yoktur." ifadesine yer verildi.

"İran'ın tavrı uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor"

Açıklamada, gemilerin uluslararası hukuka uygun olarak serbestçe seyrüseferlerine izin verilmesi gerektiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Küresel ekonominin bağlı olduğu tüm denizciliği korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. İran'ın tavrı, vekil güçlere ve devlet dışı silahlı aktörlere verdiği desteğin yanı sıra uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor. İran'ı, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla tutarsız tüm faaliyetlerini durdurmaya ve tüm tarafları bölgesel istikrar ve barışı güçlendirmede yapıcı rol oynamaya çağırıyoruz."

Gemideki 2 kişi hayatını kaybetmişti

Tanzanya'dan BAE'ye giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2 kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Geminin, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait olduğu belirtildi. Japon bandıralı geminin Ofer'in şirketince yönetildiği açıklanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geminin saldırıya uğraması nedeniyle dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısında bulunmuştu.

G7 neyi temsil ediyor?

G7, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın bir araya gelmesiyle oluşuyor. G7, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmını temsil ediyor.