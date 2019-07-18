Son Dakika Haberleri: G7 ülkeleri maliye bakanlarından Facebook'a kripto para Libra için 'güvenlik' çağrısı
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G7 ülkeleri maliye bakanlarından Facebook'a kripto para Libra için 'güvenlik' çağrısı

2 saat önce

Fransa'da düzenlenen G7 ülkeleri maliye bakanları toplantısında, Facebook'un kripto parası "Libra" gibi dijital para birimlerinin para aklamada kullanılmaması ve sahiplerinin korunması için "en yüksel yasal düzenleme standartlarına" tabii tutulması gerektiği çağrısı yapıldı.

G7 ülkeleri maliye bakanlarından Facebook'a kripto para Libra için 'güvenlik' çağrısı, System.String[]
Fransa'da ikinci ve son günü düzenlenen G7 ülkeleri maliye bakanları toplantısında, Facebook'un kripto parası "Libra" gibi dijital para birimlerinin para aklamada kullanılmaması ve sahiplerinin korunması için "en yüksek yasal düzenleme standartlarına" tabii tutulması gerektiği çağrısı yapıldı.

Fransa'nın Chantilly kentinde toplanan G7 maliye bakanları, dijital ekonominin ortaya çıkardığı vergi sorunlarının ele alınması ve asgari düzeyde kurumlar vergisi için planların ilerletilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
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Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:22 
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