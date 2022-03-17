G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermesini istedi - Son Dakika
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G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermesini istedi

17.03.2022 20:53
G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermesini istedi

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Rusya'yı Mariupol ve diğer kuşatma altındaki Ukrayna şehirlerine derhal insani yardım sağlamaya çağırdı.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Rusya'yı Mariupol ve diğer kuşatma altındaki Ukrayna şehirlerine derhal insani yardım sağlamaya çağırdı.

Yapılan ortak açıklamada, "Mariupol ve diğer şehirlerin kuşatılması ve insani yardımın reddedilmesi kabul edilemez. Rusya'yı uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Rus yönetimi, Mariupol ve diğer kuşatma altındaki şehirlere insani yardımın ulaşmasına ve insani yardımın ulaştırılmasına derhal izin vermelidir." ifadelerine yer verildi.

Sivillere karşı ayrım gözetmeksizin silah kullanımı da dahil olmak üzere savaş suçlarından sorumlu olanlardan hesap sorulacağı vurgulanan açıklamada, devam eden tüm uluslararası soruşturma ve kanıt toplama çalışmalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya ve Belarus bir kez daha kınanarak, şunlar kaydedildi:

"Devlet Başkanı Putin'in sebepsiz ve utanç verici savaşı nedeniyle milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalıyor, altyapı, hastane, tiyatro ve okulların yıkımı devam ediyor. Rusya'nın uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesi, Rus hükümetini uluslararası alanda zaten izole etti ve etmeye devam edecek. Rusya'yı tarafları bağlayıcı olan Geçici Tedbir Kararına uymaya çağırıyoruz."

G7 ülkelerinin, devam eden Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna halkının her gün artan ihtiyaçlarına yönelik insani yardımı önemli ölçüde artırma ve dağıtma sözü verdiği anımsatılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Herkesi bu çabaya katılmaya çağırıyoruz. Bu acımasız savaş, Ukrayna'nın tarım sektöründen sağlanan kaynaklara bağlı olarak birçok ülkede gıda güvenliği ve fiyatları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağından, Ukrayna ve ötesinde insani yardıma acilen öncelik verilmesi gerekiyor. Komşu ülkeleri, Ukraynalı mültecilere ve çatışmadan etkilenen üçüncü ülke vatandaşlarına ev sahipliği yapma konusundaki büyük dayanışma ve insanlıklarından dolayı takdir ediyoruz. Onları desteklemeye devam edeceğiz."

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Togo Cumhuriyeti, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermesini istedi - Son Dakika
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