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G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan söylemini kınadı - Son Dakika

G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan söylemini kınadı

12.12.2021 17:57
G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan söylemini kınadı

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna'nın doğusundaki gerilimi düşürmesi, diplomatik kanalları izlemesi ve askeri faaliyetlerin şeffaflığı konusunda uluslararası taahhütlere uyması çağrısında bulundu.

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna'nın doğusundaki gerilimi düşürmesi, diplomatik kanalları izlemesi ve askeri faaliyetlerin şeffaflığı konusunda uluslararası taahhütlere uyması çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından G7 ülkeleri ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından Rusya ve Ukrayna'ya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

"Rusya'nın asker yığmasını ve Ukrayna'ya karşı saldırgan söylemini kınama konusunda birleştik." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD Başbakanı Joe Biden'ın 7 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde yaptığı gibi Rusya'ya gerilimi düşürme, diplomatik yolları izleme ve askeri faaliyetlerin şeffaflığı konusunda uluslararası taahhütlere uyma çağrısında bulunuldu.

"Uluslararası hukuka göre sınırları değiştirmek için güç kullanımı kesinlikle yasak"

Açıklamada, Fransa ve Almanya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafı çözmek için Minsk Anlaşmalarının tam olarak uygulanmasına yönelik Normandiya formatındaki çabalarına desteğin de yeniden teyit edildiği belirtildi.

Uluslararası hukuka göre, sınırları değiştirmek için herhangi bir güç kullanımının "kesinlikle yasak" olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, Ukrayna'ya karşı daha fazla askeri saldırının büyük sonuçları ve ciddi bedelleri olacağından şüphe duymamalıdır. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve herhangi bir egemen devletin kendi geleceğini belirleme hakkına olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Ukrayna'nın temkinli tavrını takdir ediyoruz. Ortak ve kapsamlı yanıtımız üzerinde iş birliğimizi yoğunlaştıracağız."

Avrupa Birliği, Ukrayna, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan söylemini kınadı - Son Dakika


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