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G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa "büyük sonuçları" olur - Son Dakika

G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa "büyük sonuçları" olur

12.12.2021 15:32
G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa "büyük sonuçları" olur

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G7 ülkelerinin, Ukrayna meselesi üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok net bir mesaj gönderdiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda büyük sonuçların...

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G7 ülkelerinin, Ukrayna meselesi üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok net bir mesaj gönderdiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda büyük sonuçların olacağı uyarısında bulundu.

Truss, Liverpool'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı basın toplantısında, İran, Çin ve Ukrayna konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin Truss, "Bu G7 Toplantısı'ndan (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e çok net birleşik bir mesaj gönderdik. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir müdahalesinin ciddi bir maliyeti olacak büyük sonuçları olacağı konusunda nettik." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda, İngiltere'nin nasıl yanıt vereceğine dair tüm seçeneklerin değerlendirildiğini söyleyen Truss, ülkesinin geçmişte Moskova'ya diplomatik mesajlar göndermek için ekonomik yaptırımları kullandığını anımsattı.

Truss, "İngiltere, net mesajlar göndermek ve net hedeflere ulaşmak istediğinde ekonomik yaptırımları uygulamaya hazır oldu. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İran'ın müzakere masasına gelmesi için son şans"

İran nükleer anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Truss, "Bu, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) şartlarını kabul etmesi için meseleye ciddi bir çözümle müzakere masasına gelmesi için son şans. Bu onların son şansı ve bunu yapmaları hayati önem taşıyor. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Truss, Çin'le ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulunarak "Toplantıda, Çin'in zorlayıcı ekonomik politikalarından endişe duyduğumuzu açıkça belirttik. Yapmak istediğimiz, benzer düşünen, özgürlük seven demokrasilerin yatırım ve ekonomik ticaret erişimini inşa etmek." dedi.

Rusya Devlet Başkanı, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa 'büyük sonuçları' olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa "büyük sonuçları" olur - Son Dakika
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